Lazio, Basic torna in Nazionale: è tra i pre-convocati della Croazia
10.03.2026 08:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In Nazionale dopo sei anni. Il ct della Croazia Dalic torna a pescare dalla Lazio: nella lista dei nove pre-convocati (che si aggiungeranno ai 26 in corsa per il Mondiale) c'è anche Toma Basic, che tornerà a vestire la maglia biancorossa dopo sei anni. La sua ultima presenza risale addirittura all'11 novembre 2020 in Nations League contro il Portogallo. Ora prenderà parte alle due amichevoli a Orlando del 26 e 31 marzo, rispettivamente contro Colombia e Brasile. Basic si è ufficialmente rilanciato: da fuori rosa a protagonista con la Lazio e ora di nuovo in Nazionale, questa è stata la stagione del suo riscatto. Di seguito la lista completa.