“Lotito, l’inizio della fine”: l’annuncio di Corona su Instagram. Tutti i dettagli

In arrivo una puntata di Fabrizio Corona su Claudio Lotito: "La data è pronta! 'Lotito l'inizio della fine...' PT1. Fuori il ??/??/26". Questo è quanto si legge sulle storie del profilo Instagram @iosononotiziaoff, riconducibile proprio all'ex Re dei Paparazzi. Si tratta del nuovo account che Corona si è creato sulla piattaforma social, dopo che il suo vecchio profilo è stato chiuso dall'ufficio legale di Mediaset per la vicenda legata ad Alfonso Signorini. Il nome è stato ripreso dal titolo della serie su Netflix che ripercorre tutta la sua vita: l'annuncio (poi cancellato e non più visibile) dell'apertura del nuovo profilo Instagram era arrivato sul suo account su X, in cui spiegava che "tutti gli altri profili IG sono FAKE".

Già a inizio febbraio Corona aveva svelato di voler parlare del presidente della Lazio: "Presto mi occuperò di Lotito, penso nella prossima puntata", aveva detto al Peppy Night, programma televisivo in onda su Canale 21. Proprio nei giorni scorsi è tornato alla carica, pubblicato due storie (domenica 8 marzo) per l'uscita di una nuova puntata con scritto "La volete o non la volete?" e la richiesta del raggiungimento di 50mila follower sul suo profilo per svelare la data. Ora invece ne vuole 100mila: "100k follower qui su IG per la data della puntata Lotito", si legge in un altro post. A breve, quindi, è attesa la versione dell'ex Re dei Paparazzi sul presidente della Lazio.