Lazio, Fabrizio Corona svela: “Presto mi occuperò di Lotito!”
03.02.2026 21:45 di Simone Locusta
Fabrizio Corona spiazza tutti. Dopo aver raccolto l'attenzione dell'Italia intera con le notizie divulgate nelle ultime settimane, questa sera ha dato un'altra breve anticipazione di qualcosa che potrebbe sconvolgere, o meno, il mondo Lazio. Ospite di Peppy Night, programma televisivo in onda su Canale 21, Fabrizio Corona ha rivelato che ha in serbo un servizio su Claudio Lotito, presidente della Lazio e Senatore della Repubblica Italiana. In particolare, avrebbe svelato: "Presto mi occuperò di Lotito, penso nella prossima puntata".
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.