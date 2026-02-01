Calciomercato Lazio | Romagnoli, cosa succede ora? Le prossime mosse

Dopo un lungo braccio di ferro alla fine il trasferimento all'Al Sadd è saltato al fotofinish, ma cosa accadrà ora al difensore biancoceleste...

CALCIOMERCATO LAZIO - Un continuo sali e scendi lungo settimane. Ceduto, poi confermato, di nuovo ceduto e alla fine rimasto forse anche controvoglia: l'operazione che avrebbe portato Romagnoli all'Al Sadd è saltata al fotofinish. Un tira e molla infinito con le parti vicine e poi lontane e che sembravano aver trovato una quadra proprio alla fine. Le cose sono andate in maniera diversa un po' perché l'offerta recapitata ai biancocelesti non convinceva in pieno e poi perché Alessio non ha voluto rinunciare ai 600 mila euro relativo alle mensilità di novembre, dicembre e gennaio. Una cosa consueta nelle trattative che aveva visto solo pochi giorni fa Mandas fare la stessa scelta. Romagnoli ha scelto di non accettare visto anche tutto quello che era accaduto in precedenza tra mancate promesse di rinnovo e adeguamento e le forzature per evitare la cessione.

La Lazio, dal canto suo, avrebbe sì risparmiato un ingaggio "pesante" e realizzato l'ennesima plusvalenza, ma si sarebbe indebolita sportivamente e avrebbe tolto un altro pilastro a Sarri per una cifra che non era considerata nemmeno enorme (sotto i dieci milioni con bonus non tutti facilmente raggiungibili). Il difensore rimane quindi nella Capitale a disposizione di Maurizio Sarri. Ma cosa accadrà adesso?

Difficile pensare che il numero 13 possa restare lontano dal campo anche se la sua situazione va monitorata giorno per giorno. Sarri ha detto più volte di non poter rinunciare a lui anche se in rosa c'è Provstagaard su cui la società punta molto per il futuro. Romagnoli ha ancora un anno e mezzo di contratto con la Lazio, ma difficilmente si arriverà a un rinnovo. Con tutta probabilità in estate le strade dello stopper e delle aquile si separeranno dopo essersi rincorsi a lungo.