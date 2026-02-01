SONDAGGIO - Lazio - Genoa, ecco il vostro migliore in campo
AGGIORNAMENTO 1/02 alle 10.20 - Alla fine, ad aggiudicarsi il titolo di migliore in campo nel nostro sondaggio è stato Danilo Cataldi. Il centrocampista ha concretizzare in rete il penalty assegnato da Zufferli, regalando la vittoria alla sua Lazio. Secondo posto per Isaksen, mentre deve accontentarsi della medaglia di bronzo Pedro, che ha aperto le marcature della partita, ancora un tiro dagli undici metri.
La Lazio riesce a vincere contro il Genoa, conquistando tre punti che perlomeno rendono leggermente migliore l'umore all'interno dello spogliatoio e nella piazza biancoceleste. Prima il gol di Pedro, che concretizza il calcio di rigore assegnato dall'arbitro Zufferli, poi la rete di Taylor, la sua prima in biancoceleste. Infine, arriva il sigillo finale di Cataldi, che vale i tre punti.
Sarri schiera una formazione fortemente rimaneggiata, con l'assenza di Romagnoli e quella, in extremis, di Zaccagni, che si è fermato nell'allenamento di rifinitura. Subito in campo Maldini, acquistato in settimana, mentre continuano a collezionare minuti in campo sia Taylor che Ratkov, entrato a gara in corso.