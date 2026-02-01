Lazio | Zoff: "Olimpico vuoto? Si trovi una soluzione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Le immagini dello stadio vuoto hanno colpito. Venerdì sera l'Olimpico è rimasto praticamente deserto benché stesse giocando la Lazio. Una protesta che, simbolicamente, ha fatto rumore. "I tifosi della Lazio sono sempre stati calorosi, legati alla maglia e hanno costantemente dimostrato un attaccamento non comune. Alla Lazio non posso che augurare il meglio", le parole di Dino Zoff. Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex allenatore e presidente biancoceleste ha anticipato di non voler entrare nelle diatribe, ma non ha nascosto le proprie emozioni guardando lo stadio vuoto: "Non mi ha fatto una bella impressione, spero si trovi una soluzione".

Chiamato a dire se in carriera gli fosse mai capitato di dover riportare l'entusiasmo, Zoff ha spiegato di aver dovuto, in più occasioni, sostituire a campionato iniziato un allenatore. "Ogni volta è un momento delicato". Subentrare a Zeman, ad esempio, fu particolare: "Aveva grande seguito, aveva racconto un grande consenso per il suo gioco spregiudicato. Cercare di riportare più equilibrio tattico fu un problema perché i tifosi con lui si erano divertiti tanto".

Poi, una sorta di "accusa" al calcio italiano che, a suo parere, non vive più d'entusiasmo, soprattutto per fattori esterni ai vari club. Zoff si è detto preoccupato dagli arbitri e alle figure a cui sono esporti. "Il Var è uno strumento che ritengo positivo, ma se utilizzato con ossessione può produrre effetti negativi", ha concluso.