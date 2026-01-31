FORMELLO - Lazio, la ripresa martedì: Sarri studia le opzioni senza Zac
FORMELLO - Circa un mese di stop per Zaccagni, fermo a causa di una lesione di medio grado al muscolo obliquo dell'addome. Questo il responso degli esami strumentali effettuati stamattina. Il capitano non è stato convocato contro il Genoa, ha rimediato il problema fisico durante la rifinitura, rimarrà ai box per circa 30 giorni, poi le valutazioni verranno aggiornate più avanti dallo staff medico biancoceleste. Da martedì Sarri comincerà a studiare le opzioni per il big match con la Juventus, se confermare Maldini al centro o spostare l'ex Atalanta sulla fascia. Dalla scelta dipendono le candidature di Pedro e Ratkov.
Gli allenamenti a Formello riprenderanno martedì dopo la domenica e il lunedì di riposo. Oggi nel centro sportivo è stata svolta una semplice sgambata di scarico. Per la prossima giornata non sarà a disposizione Pellegrini, ammonito da diffidato contro il Genoa. Patric è l'altro calciatore infortunato (lesione al polpaccio). Rovella avrà una settimana in più per migliorare la propria condizione, venerdì è riuscito in extremis a entrare tra i convocati dopo i nuovi fastidi accusati alla zona pubica.