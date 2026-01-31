Calciomercato Lazio | Autogol di Diogo Leite: l'Union Berlino crolla
31.01.2026 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ultimi giorni di mercato che potrebbero riservare diverse sorprese in casa Lazio. Romagnoli rimarrà in biancoceleste e per questo l’arrivo di Diogo Leite ora è a rischio.
Intanto il difensore sta vivendo un pomeriggio non proprio felice con la maglia dell’Union Berlino che sta perdendo per 3-1 in casa dell’Hoffenheim. Dopo il doppio vantaggio firmato dai padroni di casa con la doppietta di Kramaric la terza rete è infatti arrivata proprio su un autogol di Leite.
