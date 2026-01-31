Przyborek parla ai tifosi: "Abbiate pazienza, la Lazio non molla mai"
Nell'intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del club, il nuovo acquisto della Lazio Adrian Przyborek ha mandato un messaggio ai tifosi biancocelesti, esprimendo il suo pensiero sulla situazione attuale della squadra. Di seguito le sue parole.
"Ai tifosi dico di avere pazienza. Conosco la situazione attuale. La Lazio è uno dei club più grandi d'Italia e resterà sempre ad alti livelli. Tutti possono attraversare momenti difficili ma quello che ho capito in pochi giorni è che la Lazio, il club, la città e questi tifosi non mollano mai. Io farò tutto il possibile, insieme alla squadra, per onorare questa maglia".
