Calciomercato Lazio | Non solo Frattesi: le altre piste a centrocampo

RASSEGNA STAMPA - Il sogno della Lazio in queste ultime ore di calciomercato si chiama Davide Frattesi. Come vi abbiamo anticipato, i biancocelesti avrebbero proposto all'Inter un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro per il centrocampista, sul quale c'è anche il forte interesse del Nottingham Forrest.

Il calciatore sta trovando pochissimo spazio al servizio di Chivu e vorrebbe andare altrove per trovare più spazio, ma i nerazzurri vorrebbero un'offerta più importante per farlo partire. Ad essere decisiva potrebbe essere la volontà del ragazzo, ma la sensazione è che gli inglesi siano in vantaggio e che l'Inter preferisca cederlo in Premier. Frattesi o no, la Lazio vorrebbe assicurarsi un altro centrocampista prima della fine del mercato e le piste alternative in questo momento sono due.

Come ricorda Il Messaggero, il club ha sondato negli scorsi giorni i profili di Hjerto-Dahl, 2005 del Tromso nel mirino di diverse squadre, Dzodic dell'Almeria, per il quale una prina offerta della Lazio è stata rifiutata. La fine del mercato è ormai sempre più vicina e servirà un'accelerata per provare a chiudere un ultimo colpo.