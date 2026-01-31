Lazio - Genoa, il Var salva Zufferli: le sue pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - All'Olimpico, la Lazio strappa i tre punti all'ultimo respiro contro un Genoa combattivo, grazie a un 3-2 propiziato da ben tre calci di rigore. Se li era persi tutti e tre Zufferli che, dopo essere stato richiamato in tutte le occasioni all'On-Field Review, è sempre tornato sui suoi passi, assegnando due penalty ai biancocelesti e uno ai rossoblù, sempre per fallo di mano. La sua direzione è stata imprecisa, caratterizzata anche da diversi errori nell'assegnazione dei cartellini. Queste le sue pagelle ad opera dei principali quotidiani sportivi e non.
CORRIERE DELLO SPORT - "È una partita nervosa, situazione prevedibile già dal calcio d'inizio. Nel primo tempo Zufferli si perde per strada un paio di cartellini, uno abbastanza evidente su Ostigard. Nella ripresa la gara s'inasprisce, la tensione sale col passare dei minuti, fatica troppo nelle sclete, va in confusione". Zufferli: 5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - "Tre rigori per tocco di mano, diversi ma tutti punibili da regolamento: al 10' della ripresa Isaksen mette in mezzo un pallone che colpisce Martin sul braccio destro in opposizione, aperto anche se molto ravvicinato. Netto il penalty per il Genoa, con il tocco di Gila su Malinovskyi: andava fischiato subito. Difficile da vedere, ma corretto il rigore per il tocco col braccio largo di Ostigard". Zufferli 6.
IL MESSAGGERO - "Disastroso, ma per pochi intimi. Nello stadio deserto non si accorge di tre rigori colossali per cui viene richiamato al Var. Manda in squalifica Pellegrini per nulla". Zufferli 4.