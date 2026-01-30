Juve - Lazio, trasferta vietata: la decisione sui biglietti già acquistati
RASSEGNA STAMPA - Niente più trasferte fino alla fine della stagione per i tifosi della Lazio che, già dalla prossima sfida in casa della Juventus, non potranno seguire la squadra all’Allianz Stadium.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport proprio il club bianconero ha fatto sapere che i tagliandi acquistati dai tifosi biancocelesti saranno annullati e rimborsati.
“In occasione della partita di Serie A Juventus-Lazio da disputarsi all'Allianz Stadium domenica 8 febbraio 2026 alle ore 20.45, tutti i biglietti acquistati nel settore ospiti dai tifosi della Lazio, saranno annullati e contestualmente rimborsati. Il rimborso dei suddetti biglietti avverrà nei prossimi giorni direttamente all'acquirente dell'ordine tramite la stessa modalità di pagamento utilizzata per la transazione, secondo le tempistiche previste dal proprio istituto di credito”, questo il comunicato.
