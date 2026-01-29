Lazio, Pellegrini racconta i nuovi arrivati: "Si stanno integrando bene..."
Nel match program di Lazio - Genoa è presente un'intervista di Luca Pellegrini ai microfoni ufficiali biancocelesti. Oltre a presentare la gara, il terzino ha parlato anche dei nuovi arrivati dal mercato e di come si stanno integrando nel gruppo.
Di seguito le sue parole: "I nuovi acquisti si stanno integrando molto bene, stanno dimostrando voglia di fare bene e attaccamento. Li ho visti tutti carichi e pronti a dimostrare le loro qualità. Spero che ci possano dare una mano".
