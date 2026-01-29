Calciomercato Lazio | Nuno Tavares, il Como vira altrove: i dettagli
29.01.2026 17:15 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Nuno Tavares era il primo nome sulla lista dei cedibili prima dell'inizio del mercato di gennaio, sembrava il primo nome destinato a lasciare Formello. Oggi è ai margini del progetto, ma ancora non ha trovato una sistemazione.
I tre club che si sono mossi più concretamente per il terzino portoghese sono stati il Besiktas, l'Al Ittihad e il Como, ma fino ad oggi non se n'è fatto nulla. Soprattutto la squadra di Fabregas sembra essersi defilata.
Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il Como avrebbe raggiunto verbale con il Cruzeiro per Kaiki, terzino sinistro brasiliano di buona prospettiva e talento, per circa 10 milioni di euro e 2 di bonus. Tavares, ormai, è un discorso che appartiene al passato.
