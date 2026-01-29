Calciomercato Lazio | Arnau Martinez, rifutata la prima offerta: i dettagli
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Mancano pochi giorni alla chiusura della finestra invernale di calciomercato e la Lazio resta attiva in entrata e in uscita. Dopo aver chiuso l'arrivo di Adrian Przyborek, i biancocelesti non sembrano essere sazi e starebbero provando ad assicurarsi il classe 2003 Arnau Martinez.
Il terzino, di proprietà del Girona, piace per la sua grande duttilità che gli permette di ricoprire diverse posizioni, sia in difesa che a centrocampo. Secondo Il Messaggero, la Lazio avrebbe presentato una prima offerta da 5.5 milioni di euro che, però, sarebbe stata rifiutata dal club catalano.
La pista resta viva e nuovi contatti potrebbero esserci nelle prossime ore, ma, con la deadline del 2 febbraio sempre più vicina, i biancocelesti dovranno compiere un'accelerata per sperare di assicurarsi il dfensore spagnolo.