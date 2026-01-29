Calciomercato Lazio | Przyborek in arrivo: i dettagli dell'operazione
29.01.2026 08:45 di Christian Gugliotta
La Lazio chiude il quinto colpo del suo calciomercato. Nelle scorse ore è arrivata la fumata bianca per l'acquisto di Adrian Przyborek, centrocampista classe 2007 polacco. Dopo una prima offerta rifiutata dal Pogon Szczesnin, suo club di appartenenza, è stato trovato un accordo sulla base di 4.5 milioni che, bonus, compresi potrebbero arrivare a 6.
Come riportato da Il Messaggero, a sbloccare la trattativa è stata la mossa di Fabiani di alzare dal 15 al 20% la percentuale sulla futura rivendita del ragazzo e sarebbe cambiata anche la modalità di pagamento al club polacco.
Przyborek è atteso nella Capitale nelle prossime ore e, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è pronto a firmare un contratto con durata cinque anni.