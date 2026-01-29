Lazio, Maldini tenta Sarri: contro il Genoa può partire titolare
RASSEGNA STAMPA - Dopo il pareggio contro il Lecce, la Lazio si prepara a ospitare il Genoa all'Olimpico in cerca di una reazione. Scossa dalla vicenda Romagnoli, la squadra di Sarri dovrà provare a isolarsi e tornare al successo, così da non complicare ulteriormente una stagione già irrimediabilmente compromessa.
In settimana si sono aggiunti al gruppo il nuovo portiere Edoardo Motta e Daniel Maldini, arrivato in prestito dall'Atalanta per dare a Sarri una soluzione offensiva in più. L'attacco biancoceleste, infatti, continua a vivere un momento di grande difficoltà e, pur cambiando spesso interpreti in avanti, Mau non è riuscito a trovare una soluzione alla penuria di gol che ha contraddistinto fin qui il campionato biancoceleste.
Come vi abbiamo raccontato, Daniel Maldini è stato provato da falso nueve negli ultimi allenamenti e, comeconfermato da Il Messaggero, il tecnico sarebbe tentato di schierarlo dal primo minuto già contro i rossoblù. Il ballottaggio cin Dia e Ratkov è aperto.