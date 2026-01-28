WOMEN | Lazio, Piemonte delusa: "Fa male perdere il derby, ma ci rialzeremo" - VD

Fonte: Martina Barnabei-Lalaziosiamonoi.it

Una sconfitta che fa doppiamente male per la Lazio. Derby perso ed eliminazione dalla Coppa Italia Women. Al termine della sfida contro la Roma, in zon mista ha parlato Martina Piemonte: “Sicuramente non è il risultato che speravamo. Quello che avevamo fatto all’andata non ci è riuscito. Ci mancava anche Francesca (ndr.), diciamo che siamo state sfortunate subito con la traversa di Goldoni, il calcio d’angolo… poi abbiamo fatto degli errori e li abbiamo pagati”.

Cosa è mancato? “Oggi ci è mancato quello che avevamo fatto all’andata, dobbiamo lavorare. Ci servirà per crescere e questa partita ci farà crescere, sono sicura”.

La prestazione più deludente dell’anno? “Arriviamo da tante partite, non siamo una squadra abituata a giocare così tanto. Abbiamo fatto delle grandissime partite, sia all’andata che contro la Fiorentina, credo che sia un po’ di inesperienza. Tutto serve, questa partita persa fa male e dobbiamo ripartire da qui”.

Credete di poter arrivare tra le prime tre? “Come ha detto il mister, ci credevo anche io di poter portare a casa qualcosa quest’anno. Per quello oggi fa male. Noi adesso abbiamo il campionato, dobbiamo pensare a quello e fare vedere chi siamo e quanto siamo cresciute rispetto all’anno scorso".

Com’è tornare al Tre Fontane? “La Roma è stata l’inizio del percorso. Stare con la Lazio mi ha dato tanto, sin da subito, da quando sono arrivata. La Roma è stato qualcosa di speciale ma ormai è passato. Visto che parliamo di derby, la Lazio mi ha accolto come non mai”.

