Lazio, Petrucci (Sky): "Romagnoli? Non credo ci sarà contro il Genoa"

"Maldini è stato provato falso nueve. A questa squadra manca sicuramente un centrocampista, ma la priorità in questo momento è la cessione di un attaccante. Noslin è in pole, ma nessuno offre i 15 milioni che vuole la Lazio".

"Per il centrocampo si sta trattando con Arnau Martinez e il Girona, c'è distanza però in questo momento per il terzino/centrocampista spagnolo".

"Marusic ha detto onestamente che anche il gruppo è in difficoltà, non vivono isolati dal mondo esterno ed è una situazione molto pesante anche per loro".

"Sarri su Romagnoli sta facendo lo stesso ragionamento di tutti: 'Se resta, come resta?'. Lui del comunicato non sapeva nulla e non credo venerdì sarà della partita. Non mi risulta che ci siano scadenze per l'offerta dell'Al-Sadd, Romagnoli ha deciso di andare via e non è affatto sereno in questo momento. Si trova in mezzo a un braccio di ferro tra allenatore e società".