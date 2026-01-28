Lazio, primo indizio da parte di Sarri: ecco il ruolo di Maldini
28.01.2026 08:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Arrivo e subito in campo. Daniel Maldini ha già svolto il suo primo allenamento con la maglia della Lazio. L'ha fatto ieri pomeriggio, giorno di doppia seduta a Formello. È un jolly offensivo, può giocare in tutte le zone dell'attacco. Ma come riportato da Il Corriere dello Sport, Sarri l'ha già provato in una posizione ben precisa.
Nel tridente, infatti, è stato utilizzato come falso nueve. È una primissima indicazione tattica, nulla di sicuro. Può diventare un'opzione anche per quel ruolo, dove però ci sono già Noslin, Dia e Ratkov. L'olandese è in uscita, proprio l'ex Atalanta lo sta trascinando fuori dalla Lazio. E l'indizio è arrivato anche dal campo.