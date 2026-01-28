Calciomercato Lazio | Przyborez, rifiutata la prima offerta: cifra e dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Restano sei giorni per provare ad accontentare Maurizio Sarri. La Lazio ha preso Maldini, Motta, Taylor e Ratkov. Nessuno di questi profili era stata un'esplicita richiesta del tecnico, con l'olandese l'unico realmente approvato, seppur non funzionale a sostituire Guendouzi. Il francese, infatti, era un giocatore di quantità e sostanza.

CHI SOSTITUISCE GUENDO? - Taylor sarebbe stato complementare, aggiungendo quella qualità tecnica che mancava al centrocampo della Lazio. Oggi orfano, invece, di quelle caratteristiche essenziali che 'Guendo' garantiva. Motivo per cui Sarri vorrebbe un giocatore simile per poter completare il proprio centrocampo. Vorrebbe abbinare tecnica e sacrificio, per evitare di ritrovarsi sempre a tentare soluzioni di emergenza.

LA SITUAZIONE PRZYBOREK - Stona, quindi, l'interesse portato avanti e concretizzato dalla società per il giovane Adrian Przyborek. Classe 2007 del Pogon Szczecin, come vi avevamo svelato nelle scorse ore, è un profilo che la Lazio segue con particolare attenzione. Al punto che, come conferma il Messaggero, avrebbe messo sul piatto un'offerta da 4,5 milioni di euro. Rispedita però al mittente. Alla dirigenza laziale il suo profilo piace molto, ma per il momento quello risulta essere l'unico assalto. Non è escluso che possano essercene degli altri e che presto Sarri possa ritrovarsi tra le mani un giovane futuribile, ma con caratteristiche differenti a quelle richieste.