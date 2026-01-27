Lazio, Fabrizio Romano si unisce al coro: "Speriamo che la situazione..."
Caos, obiettivi sfumati, polemiche, il tema Romagnoli e gli scontri ideologici tra società e allenatore. La Lazio sta vivendo uno dei periodi più complicati degli ultimi anni. Il tifo organizzato continua con la protesta, alza la voce scegliendo di lasciare l'Olimpico in silenzio per la sfida con il Genoa. La Lazio, intanto, va per la sua strada.
Dal mercato sono arrivati Motta e Maldini, sul fronte cessioni ancora poca chiarezza. Tutta la situazione ha fatto aprire gli occhi a molte persone, opinionisti e personalità del settore. In questi giorni in molti hanno espresso la loro opinione; oggi è stato il turno del noto giornalista Fabrizio Romano, il quale in un video pubblicato sul proprio canale Youtube ha espresso questo concetto, breve ma significativo: "Vedremo come procederà il futuro della Lazio. In generale, al di là di direttore sportivo, presidenza e tutto il resto. Speriamo che presto la situazione della Lazio possa migliorare".