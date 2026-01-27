Maldini è già carico: "È ora di tornare! Lazio? Vi dico qual è il mio obiettivo"
Nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lazio, Daniel Maldini ha parlato anche del momento che ha vissuto nella sua ultima esperienza, all'Atalanta, dove il minutaggio in campo è stato bassissimo. L'attaccante classe '01 ha sottolineato la voglia di tornare, di far vedere finalmente tutte le sue qualità, mettendosi a disposizione della squadra. Infine, si è espresso anche sugli obiettivi che vuole raggiungere nella Capitale. Ecco le sue parole:
"La Lazio è un passo importante, vengo da un periodo non semplicissimo. Adesso è il momento di tornare, far vedere le mie qualità e aiutare il più possibile la squadra e i miei compagni. Obiettivi? L’importante è mettersi a disposizione e cercare di aiutare il più possibile il mister e la squadra per raggiungere l’obiettivo primario".