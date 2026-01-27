Maldini è già carico: "È ora di tornare! Lazio? Vi dico qual è il mio obiettivo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lazio, Daniel Maldini ha parlato anche del momento che ha vissuto nella sua ultima esperienza, all'Atalanta, dove il minutaggio in campo è stato bassissimo. L'attaccante classe '01 ha sottolineato la voglia di tornare, di far vedere finalmente tutte le sue qualità, mettendosi a disposizione della squadra. Infine, si è espresso anche sugli obiettivi che vuole raggiungere nella Capitale. Ecco le sue parole:

"La Lazio è un passo importante, vengo da un periodo non semplicissimo. Adesso è il momento di tornare, far vedere le mie qualità e aiutare il più possibile la squadra e i miei compagni. Obiettivi? L’importante è mettersi a disposizione e cercare di aiutare il più possibile il mister e la squadra per raggiungere l’obiettivo primario".