Calciomercato Lazio | Romano: "Romagnoli insiste per andare in Qatar"
CALCIOMERCATO LAZIO - Continua la vicenda legata al futuro di Alessio Romagnoli. Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha bloccato il suo trasferimento all'Al Sadd: il difensore ha da tempo un accordo totale con il club, vuole lasciare la Capitale dopo che ha salutato tutti (tifosi e staff) a Lecce. Sulla questione si è espresso anche Fabrizio Romano attraverso un post su X.
"Alessio Romagnoli insiste per il trasferimento all'Al Sadd dopo il comunicato della Lazio che ha annunciato la volontà di trattenere il giocatore. Romagnoli ha raggiunto un accordo totale con l'Al Sadd già da giorni e ha salutato i tifosi, ma non è ancora arrivato il via libera da parte del club", ha scritto.
🚨🇶🇦 Alessio Romagnoli insists for Al Sadd move after Lazio club statement announcing plan to keep the player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2026
Romagnoli agreed all terms with Al Sadd days ago, said goodbye to the fans but no green light from the club. pic.twitter.com/M46mUEj6Dl