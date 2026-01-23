Lazio, i convocati di Sarri per il Lecce: la scelta su Romagnoli e Rovella


Alla vigilia della gara contro il Lecce, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori convocati. Presenti Romagnoli (sarà l'ultima gara, poi passerà all'Al Sadd), Basic e Vecino; sono assenti invece Rovella e Cataldi (squalificato). Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Taylor, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.