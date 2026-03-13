Lazio - Milan, Cardone: "Provstgaard in pole. Giornata decisiva per Basic"

Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha analizzato le possibili scelte di Sarri per la sfida di domenica tra Lazio e Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“Ci saranno tanti milanisti domenica. Gara in cui le due squadre hanno motivazioni diverse: il Milan ha riaperto un minimo il campionato, la Lazio avrà anche stavolta diverse defezioni. Sicuramente non ci sarà Cataldi, lo rivedremo dopo la sosta. Romagnoli ha un polpaccio ‘in disordine’ e non credo si correranno dei rischi, è una situazione un po’ a limite; non c’è lesione, si tratta di un affaticamento. In tutto ciò, Provstgaard sta convincendo, con Gila forma una buona coppia centrale. Su Gila non c’è solo il Milan, anche l’Inter sta lavorando a fari spenti".

"I dubbi maggiori sono in regia, viste le assenze. Ieri stato provato Taylor in mezzo, oggi sarà una giornata decisiva soprattutto per Basic: ieri si è allenato in gruppo per buona parte della seduta, oggi proverà a forzare. Se tutto andrà bene penso che Sarri lo farà giocare la prima ora e potrebbe metterlo a sinistra. Belahyane non lo vede come regista”.