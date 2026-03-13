IFL 2026, buon debutto dei Marines ma Parma passa 20-14

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gran bella partita, purtroppo con un finale amaro per i Lazio Marines, sconfitti 20-14 a Parma all’esordio stagionale in IFL 2026.

I biancocelesti affrontavano una delle squadre più blasonate del campionato, reduce dal successo contro i Rhinos Milano con un attacco capace di segnare ben 58 punti. Nonostante l’impegno difficile, i Marines hanno iniziato la gara con grande personalità.

L’attacco laziale ha mosso bene il pallone grazie ai lanci precisi di Seth Morgan e alle ottime ricezioni di Wilson e Cinelli. Una giocata spettacolare di Impallomeni ha trasformato un punt in un guadagno di 30 yard con una splendida finta, aprendo la strada al primo touchdown della gara: due azioni dopo Morgan ha trovato Arca in end zone per il 7-0 iniziale.

La difesa ha confermato subito di essere in partita fermando l’attacco parmense, ma sul possesso successivo è arrivato l’episodio che ha cambiato l’inerzia del match: Morgan ha forzato un lancio fuori equilibrio e il pallone è finito nelle mani del safety dei Panthers per un pick six che ha riportato il punteggio in parità.

Il touchdown difensivo ha dato nuova energia ai padroni di casa, che hanno allungato con due splendidi passaggi del quarterback parmense, prima per Bonvicini e poi per Tassan, portandosi sul 20-7.

I Marines però non hanno mollato e, proprio allo scadere del primo tempo, sono tornati sotto nel punteggio con una grande giocata: Morgan ha servito Michele Costa per una ricezione spettacolare che ha fissato il parziale sul 20-14.

Nella ripresa la difesa biancoceleste ha alzato ulteriormente il livello della prestazione, mettendo a segno due intercetti e un fumble recuperato e limitando l’attacco dei Panthers. A mancare è stata però la continuità offensiva: alcune imprecisioni nei momenti chiave e diverse occasioni non sfruttate in posizione favorevole hanno impedito ai Marines di completare la rimonta.

Il match si è così chiuso con la vittoria di Parma, mentre i biancocelesti sono tornati a Roma con un po’ di rammarico, consapevoli però di aver disputato una buona gara nonostante i tanti esordienti.

Ora c’è poco tempo per rifiatare: sabato prossimo i Marines saranno impegnati a Ferrara contro le Aquile, un’altra delle grandi protagoniste del campionato.