Lazio | De Grandis (Sky): "Vorrei Taylor regista. Tare e Fabiani? Ecco la differenza"
"Non mi aspetto una partita equilibrata con il Milan". Inizia così l'intervento del giornalista di Sky, Stefano De Grandis, ai microfoni di Radio Laziale. Poi prosegue il suo pensiero: "Col Sassuolo hai vinto anche per casualità, hai meritato ma poteva finire in ogni modo. In questo momento ti manca un'identità a causa della costruzione sbagliata della squadra".
Poi, sulle scelte di formazione: "Non dispiace l'idea di Taylor regista, lo inserire per due motivi: vorrei vedere Belahyane dal primo e vorrei tenere un cambio in più per la difesa non inserendo Patric dal primo".
De Grandis si è poi espresso anche su Tare e Fabiani: "La differenza? Tare ha portato giocatori che sono stati cercati da grandi squadre, anche Gila che ora è l'uomo mercato l'ha portato lui. Tare qualche errore l'ha fatto, nei primi anni diceva che non aveva sbagliato nessun colpo sopra ai quattro milioni, ma ne ha pagati pochissimi sopra i 15. Ha acquistato giocatori che hanno fatto la storia della Lazio: Klose, Leiva, Immobile, Milinkovic, Luis Alberto".