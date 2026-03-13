WOMEN | Serie A, Napoli - Lazio: quando e dove seguire il match
Riparte la Serie A Femminile con la quinta giornata del girone di ritorno. La Lazio, reduce dal pareggio interno col Milan, farà visita al Napoli. La posta in palio è alta per entrambe, è uno scontro diretto per il terzo posto - attualmente occupato dalla Juventus - che consentirebbe l’accesso alla massima competizione europea. In caso di vittoria, le biancocelesti accorcerebbero le distanze dalle bianconere.
La gara si disputerà sabato 14 marzo alle 15 e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand accedendo alla piattaforma tramite app o sito.
