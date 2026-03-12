FORMELLO - Lazio, Sarri punta il Milan: attesa per Romagnoli e Basic
FORMELLO - Doppia seduta in archivio. Piccolo passo in avanti per Basic, che ha ritrovato il gruppo per la prima fase di attivazione e il consueto torello iniziale. Ha saltato la partitella finale: gli ultimi due allenamenti saranno decisivi per capire la sua disponibilità contro il Milan. Ancora out, invece, Romagnoli: venerdì pomeriggio dovrebbe fare un provino, per domenica potrebbe farcela.
In caso di forfait è già pre-allertato Provstgaard, pronto a prendere il suo posto di fianco a Gila. A sinistra Nuno Tavares resta in vantaggio su Pellegrini, con Marusic sicuro a destra. In porta ovviamente ci sarà Motta dopo l'operazione alla spalla di Provedel. A centrocampo (oltre a Rovella) mancherà Cataldi: ha una lieve lesione al polpaccio, con ogni probabilità rientrerà dopo la sosta.
In regia quindi giocherà Patric, a meno di un recupero di Basic. Come mezzali, solo conferme per Dele-Bashiru (più di Belahyane) e Taylor, nel pomeriggio provato anche davanti alla difesa. Non sono previsti cambi nel tridente d'attacco, con Isaksen, Maldini e Zaccagni ancora dall'inizio. A Sarri restano solo due sedute per sciogliere tutti i dubbi e fare la conta dei disponibili.