Mondiali, Trump: "Iran benvenuto negli USA, ma non sarebbe appropriato"
12.03.2026 17:45 di Simone Locusta
Donald Trump ha aperto alla partecipazione dell'Iran a Mondiali di calcio negli USA. O almeno così pare. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha ringraziato Trump per le sue garanzie in merito; mentre il ministro dello sport iraniano Ahmad Donjamali ha escluso ogni possibilità.
Nella giornata di oggi, è arrivata la replica del presidente degli Stati Uniti sul suo social Truth: "La nazionale di calcio dell’Iran è la benvenuta alla Coppa del Mondo, ma penso che non sia davvero appropriato che siano qui, per la loro vita e la loro sicurezza. Grazie per la vostra attenzione alla questione".
