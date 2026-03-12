Lazio, Massolin sarà un rimpianto? Donadoni applaude l'Inter: "Ha qualità..."
Durante la sessione invernale di calciomercato, l'Inter si è assicurata le prestazioni di Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 del Modena, a partire dalla prossima estate. Un colpo in prospettiva che ha anticipato l'interesse anche di altri club, tra cui la Lazio.
In Serie B sta stupendo, bisognerà vedere se sarà pronto al grande salto. Prima di parlare di rimpianto o scommessa vinta, si possono però commentare le qualità che sta mettendo in mostra. Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Modena, il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni ha tessuto le lodi di Massolin. Di seguito le sue parole.
"Se l’Inter ha pensato di comprarlo non ci vogliono gli scienziati per valutare le sue qualità. È un giocatore che merita attenzioni particolari anche se non faccio parte degli allenatori che dicono ai propri giocatori di stare addosso a un avversario è indispensabile non farlo girare quando è spalle alla porta".