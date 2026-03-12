Calciomercato Lazio | Milan, Allegri a tavola con Furlani: Gila tra le richieste
RASSEGNA STAMPA - A due giorni dalla vittoria ottenuta dal Milan nel derby, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri e l'ad Furlani si sono ritrovati a pranzare assieme a Milanello. Secondo La Gazzetta dello Sport, oltre ai temi d'attualità, i due hanno discusso anche le strategie per il futuro del club e di possibili nuovi colpi per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.
Dalla qualificazione in Champions League, il Milan punta a ricavare circa sessanta milioni, cifra che Max si aspetta venga reinvestita per puntellare l'organico a sua disposizione. Nello specifico, l'allenatore vorrebbe un giocatore per ogni reparto e, tra i nomi per rinforzare la difesa, circola ormai da tempo quello di Mario Gila. Come vi avevamo anticipato durante la sessione invernale di calciomercato, i rossoneri vorrebbero sfruttare la situazione contrattuale dello spagnolo, in scadenza con la Lazio nel 2027, per sferrare un assalto in estate.
Il diesse Igli Tare, che nel frattempo sta sondando anche Kim Min-jae del Bayern Monaco, spera di chiudere un affare da circa 15 milioni di euro, la metà dei quali andrebbero al Real Madrid, che detiene il 50% sulla futura rivendita del cartellino del giocatore.