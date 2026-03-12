Lazio, Rovella rischia di tornare direttamente in estate: le ultime
RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella continua a fare i conti con una stagione davvero complicata. Prima la pubalgia, con i dubbi su come intervenire, poi la decisione di operarsi. Dopo il rientro in campo sono arrivati nuovi fastidi, quindi il tentativo di rilancio e infine un altro stop pesante: la frattura della clavicola che lo terrà lontano dai campi per circa tre mesi.
Nella giornata di ieri il centrocampista è tornato a farsi vedere sui social, pubblicando tre emoji: il simbolo della fatica, una nota musicale, il suo numero e i cuori biancocelesti. Un messaggio breve ma significativo, che racconta bene il momento che sta vivendo. Il ritorno agli allenamenti con il gruppo è previsto indicativamente dopo due mesi. Prima, però, Rovella dovrà completare la fase di recupero e poi servirà altro tempo per tornare a giocare e affrontare i contrasti in partita. Per questo motivo, spiega il Corriere dello Sport, un rientro nel finale di stagione appare molto difficile.
Dopo l’operazione del 23 febbraio il giocatore deve portare un tutore per circa 25 giorni, quindi fino intorno al 19 marzo. Successivamente inizierà il percorso di riabilitazione insieme allo staff fisioterapico della Lazio. Stagione praticamente finita anche per Ivan Provedel: il portiere biancoceleste, operato alla spalla, tornerà soltanto in estate e sarà pronto per l’inizio della prossima stagione.