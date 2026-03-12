Lazio | Flaminio, il progetto va avanti: ma mancano alcuni documenti. I dettagli
RASSEGNA STAMPA - Il progetto dello Stadio Flaminio continua il suo iter, ma, come fa sapere il Corriere dello Sport, la Conferenza dei servizi preliminare non è ancora partita. In questo momento la procedura si trova nella fase di “completezza documentale”, ovvero al club sono state richieste alcune integrazioni al Piano di fattibilità tecnico-economica (Pfte) che dovranno essere inviate al Comune di Roma.
Nel frattempo è già stato definito il percorso operativo condiviso tra società e istituzioni. Una volta conclusa la verifica dei documenti potrà iniziare la Conferenza dei servizi preliminare e da quel momento scatteranno i 60 giorni previsti dalla normativa, periodo in cui eventuali altri soggetti potranno presentare proposte alternative, anche se al momento l’ipotesi appare remota.
Terminata questa fase, potrà arrivare la pubblicazione del verbale conclusivo e l’eventuale dichiarazione di pubblico interesse, che dovrà essere votata dall’Assemblea Capitolina. Successivamente si entrerà nella seconda fase dell’iter, con la presentazione del Pfte completo, della bozza di convenzione e del piano economico finanziario.
Secondo il cronoprogramma stimato, queste procedure potrebbero concludersi in circa 2-3 mesi. A quel punto si passerebbe all’ultima fase: la gara per l’affidamento dei lavori, che richiederà circa 120 giorni prima dell’aggiudicazione e un ulteriore mese per la firma del contratto e l’avvio effettivo del cantiere.