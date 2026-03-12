Lazio, rebus Basic: contro il Milan può toccare ancora a Patric
RASSEGNA STAMPA - Continua in casa Lazio la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica sera all’Olimpico. I biancocelesti saranno impegnati contro il Milan alle 20:45 e ancora una volta dovranno fare i conti con una rosa pesantemente penalizzata dagli infortuni. Non saranno della partita sicuramente Provedel e Rovella, entrambi finiti sotto i ferri, così come Cataldi che rischia di tornare dopo la sosta.
Da valutare, invece, le condizioni di Romagnoli e di Basic. In particolare, il centrocampista croato sta vivendo un 2026 complicato, con l’infiammazione all’adduttore che lo ha tenuto spesso lontano dal campo. Ieri a Formello non si è visto con i compagni ma, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la sua presenza è prevista già per la seduta odierna.
Dovesse essere confermata, Basic si giocherebbe a questo punto una maglia in mediana con Patric, che intanto continua a essere provato da vertice basso. Molto dipenderà da Sarri e dalle condizioni del croato, con Belahyane che in questo momento non viene neanche preso in considerazione per il ruolo.