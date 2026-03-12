Lazio, Basic ancora in dubbio per il Milan. Romagnoli non preoccupa
RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi salterà la sfida contro il Milan: gli esami strumentali hanno evidenziato un lieve stiramento al polpaccio sinistro, infortunio che lo terrà fermo fino alla sosta. Il regista proverà eventualmente a recuperare per la trasferta di Bologna del 22 marzo, ma si tratterà di una corsa contro il tempo. L’obiettivo più realistico resta il ritorno tra i convocati per la gara con il Parma del 4 aprile, dopo la sosta.
Sarri dovrà quindi trovare un’alternativa in mezzo al campo. In caso di mancato recupero di Basic, ancora in dubbio dopo il lavoro differenziato di ieri, la soluzione più probabile resta Patric davanti alla difesa.
Non preoccupa invece Alessio Romagnoli, uscito all’intervallo contro il Sassuolo per un risentimento al polpaccio legato a un colpo subito nella gara precedente con l’Atalanta. Il difensore verrà valutato nei prossimi giorni, ma, spiega il Corriere dello Sport, al momento è previsto titolare accanto a Gila.