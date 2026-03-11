Lazio, Lotito a dialogo con i tifosi: da Formello si studiano le possibilità

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sarri aveva chiesto alla società di intervenire prima della partita della Lazio contro il Sassuolo. La situazione allo stadio si è fatta, ormai, "avvilente" e non è più sostenibile per il tecnico e per la squadra stessa. Una situazione che potrebbe risolversi o, almeno, placarsi solo con un segnale di avvicinamento della società nei confronti dei tifosi. Un segnale che possa aprire un canale di dialogo e di accordo per una tregua che, però, rischierebbe di essere solo momentanea.

LAZIO 2032 - Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, nei piani della società ci sarebbe ancora l'intenzione di invitare una rappresentanza di sostenitori alla presentazione del piano quinquennale 'Lazio 2032'. La conferenza stampa servirà a presentare il futuro della società e della squadra nei prossimi cinque anni. La data indicativa è quella del 30 marzo, ma ancora non ci sono ufficialità. Così come non ce ne sono sulla location, per la quale Lotito aveva chiesto la disponibilità del Campidoglio.

ALTRE IPOTESI - Stando al quotidiano, però, 'Lazio 2032' non sarebbe l'unica finestra di dialogo che potrebbe aprirsi tra la società e i tifosi. Al vaglio ci sarebbero anche altre ipotesi che a Formello starebbero prendendo in considerazione, con l'obiettivo di appianare una situazione che si è fatto "avvilente" e delicata, nonostante le parole rubate a Lotito che, al telefono con un tifoso, ha minimizzato una protesta che sembrerebbe, però, aver colpito nel segno.