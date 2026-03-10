WOMEN | Oliviero: "Lazio? È il miglior posto dove stare. L'esordio nel derby..."

"Ancora non so quali saranno i prossimi sogni da realizzare. Spesso li ritrovo nelle piccole cose, ma me ne rendo conto passo dopo passo". Inizia così l'intervista di Elisabetta Oliviero concessa ai microfoni di Assist Women. La calciatrice della Lazio Women ha ripercorso tutta la sua giovane carriera: dagli inizi al giorno d'oggi, le soddisfazioni che questo sport le ha regalato e le emozioni più belle che ha vissuto.

"Mi auguro di essere un esempio per chi vuole fare dello sport la propria vita. È giusto che lo vedano come un gioco, perché io sono diventata una calciatrice e sono orgogliosa di esserlo, ma è partito tutto da un divertimento. Lo ripeterò per sempre, perché niente e nessuno può toccare i sogni dei bambini", ha detto proseguendo.

NAPOLI - "È stata un'esperienza speciale, ho vissuto la città da giocatrice e questo mi ha dato tanta energia, ci sono stati momenti indimenticabili che mi porterò sempre nel cuore. Abbiamo raggiunto un traguardo da celebrare per tutta la vita. Per me è come se fossi nata due volte a Napoli, dove ho ritrovato una nuova spinta e tante cose dalle quali ripartire. È stato un nuovo inizio".

LAZIO - "Un grande progetto nel quale ho creduto fino alla fine. La società ci ha messo a disposizione le migliori strutture, campi perfetti e uno staff super competente. Per me la Lazio rappresenta il miglior posto nel quale posso stare. L'esordio nel derby? Non dimenticherò mai la magia che ho visto negli occhi di chi era alla Lazio da tanti anni. In quel momento ci siamo rese conto che potevamo creare qualcosa di unico".

GOL - "Il più bello? Contro la Sampdoria ne ho fatto uno calciando dal limite dell'area sotto all'incrocio dei pali. Credo che sia il più bello in assoluto".

NAZIONALE - "L'esordio in azzurro? Non tanto per la singola giornata, dove le emozioni si sono raddoppiate per l'addio di Sara Gama, ma per tutta la fatica, i sacrifici e i chilometri fatti dalla mia famiglia e dalle persone che mi sono vicine. Durante il riscaldamento mi guardavo intorno pensando di avercela fatta".

