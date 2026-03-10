Tottenham, Tudor che combini? Vicario in panchina, Kinský disastroso
Ha dell’incredibile quanto successo nel primo tempo della gara tra Atletico Madrid e Tottenham con la squadra di Simeone in vantaggio per 4-1 nel primo tempo.
Nel mirino ci sono però le scelte di Igor Tudor con l’ex Lazio e Juve che ha deciso di tenere in panchina Vicario per mandare in campo il classe 2003 Kinský che forse ha vissuto la serata più brutta della sua vita.
Sono almeno due i suoi errori clamorosi che hanno permesso all'Atletico di passare in vantaggio tanto che, dopo il terzo gol, Tudor ha deciso di sostituirlo schierando Vicario.
Insomma in casa Tottenham è più buio che mai con i tifosi degli Spurs che già prima della fine del primo tempo hanno deciso di abbandonare il settore ospiti.
