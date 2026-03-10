Lazio, la carica di Ballotta: "Può arrivare in finale di Coppa Italia"
Lunga intervista ai microfoni di news.superscommesse.it per l'ex portiere Marco Ballotta, che ha toccato molti temi relativi al calcio italiano. In particolare si è espresso sulla stagione difficile che sta vivendo la Lazio e sull'obiettivo della Coppa Italia. I biancocelesti di Sarri ora sono in semifinale contro l'Atalanta: al ritorno ripartiranno dal 2-2 dell'andata all'Olimpico. Di seguito le sue parole.
"Coppa Italia? Il 2-2 è un risultato che lascia la questione aperta, ma per la Lazio è l’unico obiettivo quest’anno di una stagione deludente. Comunque, i biancocelesti hanno le carte in regola per arrivare in fondo, perché l’Atalanta è una squadra altalenante, capace di grandi imprese come quella costruita contro il Borussia Dortmund, ma anche protagonista nel lasciare per strada punti in maniera inaspettata. Per me, la Lazio può arrivare in finale di Coppa Italia".