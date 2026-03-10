Lazio, Ratkov celebra Marusic: la storia social dopo il gol da 3 punti - FOTO
10.03.2026 13:00 di Mauro Rossi
Un gol che vale i tre punti e che ha permesso alla Lazio di tornare a vincere tra le mura amiche. È pesantissima la rete realizzata da Adam Marusic, bravo a sfruttare un’uscita fin troppo allegra di Muric e a regalare un successo che ai biancocelesti mancava ormai da troppo tempo. Esplosiva l’esultanza di Sarri e della squadra subito dopo il gol, con il montenegrino che è stato poi celebrato da diversi post e storie social. Tra queste anche quella di Petar Ratkov: l’attaccante della Lazio ha infatti rincondiviso il video dell’esultanza congratulandosi con il compagno di squadra. Di seguito la foto.