Lazio, la società fomenta i tifosi: il 'matchday' in vista del Sassuolo - FOTO
09.03.2026 10:20 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
La Lazio questa sera, alle ore 20.45, scenderà in campo contro il Sassuolo nella partita valida per la ventottesima giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri si metterà alla ricerca di quei tre punti che mancano dalla vittoria contro il Genoa, datata 30 gennaio.
Per ricordare l'appuntamento la società ha pubblicato un post sui propri canali social, suonando la carica e scegliendo l'esultanza di Boulaye Dia contro l'Atalanta come immagine di copertina.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.