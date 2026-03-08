Roma, assegnato un rigore a sfavore dopo più di un anno: il dato
08.03.2026 22:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Interrotta una strike che andava avanti da più di un anno. La Roma è tornata ad avere un rigore a sfavore: è successo nella partita contro il Genoa di De Rossi, persa 2-1. È stato Messias a trasformare il penalty battendo Svilar. L'ultima volta che un giocatore si era presentato dagli undici metri contro i giallorossi era Ferguson del Bologna, lo scorso 12 gennaio 2025 (2-2 il risultato finale). In questa stagione solo alla Roma non era stato ancora fischiato un rigore contro: la striscia si è fermata alla ventottesima giornata.
