Sassuolo, Grosso: "Peccato per il clima, la Lazio è un avversario di livello"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida con la Lazio, in conferenza stampa ha parlato Fabio Grosso. Queste le considerazioni del tecnico del Sassuolo sulla sfida di domani e sul momento che stanno vivendo gli avversari: "Ambiente particolare? Basta leggere la probabile formazione, poi il nome dell'allenatore, per capire le insidie che troveremo. L'avversario è di livello, poi non sta attraversando un grande momento a livello di risultati o a livello di contesto, ma devi essere bravo a prepararti sulle cose che conosci e quello non può diventare una sorpresa. Peccato per questo clima, sarà una partita atipica in questo senso, ma le qualità della Lazio sono di primissimo livello e c'è bisogno di una prestazione con alti picchi perché altrimenti non basta, sia a livello individuale che di gruppo, perché l'avversario è di valore e la nostra serenità non deve diventare mancanza di timore nella sfida, questo forse è il timore più grande, perché in campo ci deve essere poi il coraggio di esprimere le tue doti, resistere alle loro, grandissima determinazione come siamo stati in grado di fare quando siamo stati esaltati".

"Provedel infortunato? Non cambia granché, il portiere ce l'avranno. Peccato per Provedel, gli facciamo l'in bocca al lupo per un pronto rientro, è un giocatore forte che mancherà ma l'importante è saper attingere alle risorse che hai all'interno e io penso che quel club abbia tutte le risorse per sopperire a quel problema".

"Se mi immagino lonegvo come Sarri? Rimango nel mio, non mi piace parlare di chi sta fuori, è fondamentale rimettere al centro i protagonisti principali che sono i giocatori. Noi siamo da sostegno per valorizzarli. Ho grandissimo rispetto del mister, che ha fatto tantissimi anni, ha fatto una bellissima scalata. Motivo di orgoglio poter affrontare allenatori di questa caratura però mi piace dare merito sempre ai giocatori".

Poi, sugli infortunati, ha aggiunto: "Nemanja è tornato, si era riaffacciato ieri e oggi ha fatto tutto l'allenamento con noi, ha avuto una settimana impegnativa, non è stato bene e anche i suoi figli ma il suo carattere è importante, vuole esserci, vedremo come, ma vuole esserci e ce lo teniamo stretto. Abbiamo due alternative in avanti, c'è Nzola e c'è Moro che si allena sempre bene, l'importante è farsi trovare pronti quando arrivano le occasioni".