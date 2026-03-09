NEWS | Scherzi a Parte, anche Filippo Bisciglia tra le "vittime"
09.03.2026 12:35 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tutto pronto per la seconda puntata di Scherzi a Parte che andrà in scena questa sera, lunedì 9 marzo. Tanti i volti noti che sono caduti negli scherzi del programma condotto da Max Giusti: da Ermal Meta a Matteo Bassetti, passando per Selvaggia Lucarelli, Claudio Amendola, Samira Lui e anche Filippo Bisciglia... <<< SCHERZI A PARTE >>>
