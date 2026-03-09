Lazio, Rambaudi: "Provedel perdita importante, Motta è tutto da scoprire"

L'ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per dire la sua sull'esordio imminente di Edoardo Motta, chiamato a sostituire l'infortunato Ivan Provedel, e più in generale sulla sfida contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

"Non credo riapra il campionato la vittoria del Milan, però nell’Inter credo ci sia un campanellino d’allarme: quando ci sono gare utili a chiudere i discorsi, vedi Bodo e derby, i nerazzurri inciampano. Il colpo di mano di Ricci per me non è volontario. Ma allora mettiamo un uomo di campo al Var, che riesce a capire certe dinamiche. Si devono semplificare le cose, è diventato tutto complicato. Parliamo dell’episodio di Milan-Inter, ma anche di quello nel finale di Lecce-Cremonese. Io continuo a non parlare di malafede, è questione del livello arbitrale".

"Motta? Portiere tutto da scoprire, sicuramente quella di Provedel è una perdita importante. Ora vediamo che personalità ha questo ragazzo, un conto è la B un conto è la Lazio, ma se lo hanno preso immagino abbiano intravisto qualcosa".

"Lazio-Sassuolo? Quella dell’andata è un’altra partita. Il Sassuolo gioca bene, sia a campo aperto che chiuso; le transizioni sono la loro arma migliore. Bisogna essere bravi nel cercare di farli andare su ciò che sanno fare meno, ossia correre indietro, giocando nella loro metà campo. Secondo me sarà, tecnicamente, una bella partita. Koné giocatore che interpreta bene la partita, profilo importante".