Lazio | L'Avvenire contro Lotito: "Un piccolo Trump"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Al calcio dei Lotito preferiamo la lezione di vita e di sport di Bruno Pizzul", è il titolo dell'editoriale di Massimiliano Castellani, pubblicato su L'Avvenire. In occasione del giorno del compleanno dello storico telecronista (8 marzo), il giornalista si è chiesto come proprio Pizzul avrebbe raccontato Lazio - Atalanta di Coppa Italia, semifinale d'andata di Coppa Italia giocata con lo stadio vuoto per la contestazione dei tifosi: "Come avrebbe commentato il “gigante buono” di Cormons lo scenario buzzatiano da Deserto dei Tartari dello stadio Olimpico lasciato ancora una volta volontariamente vuoto dai tifosi della Lazio per una civilissima protesta ad oltranza contro il presidente del club capitolino Claudio Lotito", si legge.

Secondo Castellani, a Pizzul non potevano proprio piacere gli "atteggiamenti dittatoriali" di Lotito, "un piccolo Trump del pallone nazionale che dice e si contraddice. Il senatore Lotito va in audizione secretata in Commissione antimafia e spara a zero contro le radio romane, tutti i social media e gli organi di informazione (per Lotito di “disinformazione” ovviamente) ree di influenzare le dinamiche finanziarie di una società come la S.S. Lazio che è quotata in Borsa".

La difesa è per i tifosi laziali, in protesta contro il presidente perché "ostaggi di una passione. Sono i figliocci dell’Aquila che volano basso e che sono stanchi di sentirsi presi in giro". Per Lotito, però, "la loro speranza, e cioè l’ipotesi di cessione e di trattative per rilevare la Lazio, finiscono sotto la lente della Commissione antimafia. Siamo alla follia, come folli sono le presunte telefonate divulgate intercorse tra Lotito e alcuni tifosi, in cui il confronto è al di sotto del linguaggio da bar sport". Qui il paragone di Castellani con tutt'altro modo di fare di Pizzul, che "il calcio sapeva raccontarlo con estrema pacatezza, perché inteso come sport".