Lazio, Piscedda: "Maldini non può fare la punta! Su Artistico..."

Massimo Piscedda, ex difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua su alcuni singoli della Lazio. Partendo dal paragone Artistico-Ratkov, è arrivato a commentare il futuro di Zaccagni, passando per la situazione relativa a Maldini.

"Non si può fare bene il paragone con Ratkov. Artistico sta facendo bene, forse alla Lazio non avrebbe mai giocato. La Serie B è un altro campionato rispetto alla Serie A. Maldini? Non credo sia stato preso per far gol. Può valere 14 milioni di euro per la qualità e l'età che ha, ma non deve fare la punta. Il prezzo di un calciatore, però, non deve incidere nell'analisi di un calciatore".

"Il contratto è stato rinnovato a Maurisic, non si può trattenere Zaccagni? Lui è un giocatore valido e se gli metti dietro Maldini va benissimo. Se vuoi avere una squadra competitiva devi avere un'alternativa".