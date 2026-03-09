Lazio, bilancio positivo contro il Sassuolo: i numeri all'Olimpico
Reduce dal pari con l'Atalanta nella semifinale d'andata di Coppa Italia, la Lazio si prepara ad affrontare il Sassuolo in campionato, in un ormai tristemente consueto Olimpico deserto. La gara contro i neroverdi, vera e propria rivelazione di questa stagione, si prospetta complicata, ma il bilancio dei precedenti sorride alla squadra di Sarri.
In 11 scontri casalinghi, i biancocelesti hanno ottenuto 7 vittorie, l'ultima per 2-0 nel maggio 2023, 2 pareggi e incassato appena 2 sconfitte. Sono inoltre 24 i gol capitolini, contro i 15 emiliani. Di seguito tutti i numeri della sfida forniti dal sito ufficiale della Lazio.
Precedenti totali: 23 (13 vittorie Lazio, 4 pareggi, 6 vittorie Sassuolo)
Ultima vittoria Lazio: 0-2 (21.10.2023)
Ultima vittoria Sassuolo: 1-0 (14.09.2025)
Ultimo pareggio: 1-1 (26.05.2024)
Gol totali Lazio: 43
Gol totali Sassuolo: 27
Capocannoniere della sfida: Domenico Berardi 9 gol
Vittorie con più gol realizzati in A all`Olimpico: 6-1 Lazio (2017) - 0-2 Sassuolo (2016)